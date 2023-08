Roeivijver van recreatiedomein De Alk tijdelijk gesloten door blauwalgen

In de roeivijver van recreatiedomein De Alk in Alken zijn blauwalgen aangetroffen. De vijver is nu tijdelijk afgesloten.

“Onze diensten hebben ontzettend kort op de bal gespeeld van bij de eerste melding, waarvoor ik ze wil bedanken”, zegt waarnemend burgemeester Cindy Vandormael (N-VA). “Blauwalgen kunnen voor mens en dier gevaarlijk zijn. Onze mensen hebben onmiddellijk een lint gespannen en affiches opgehangen met een woordje uitleg. De sluiting is tijdelijk. Door de hevige regenval en de weersverandering komt er opnieuw zuurstof in het water waardoor ze weer verdwijnen. Maar heropenen doen we uiteraard pas als ze weg zijn. Je kan met zoiets niet voorzichtig genoeg zijn.”

De rest van het recreatiedomein, net als de visvijver, blijven wel geopend. Als je in contact komt met blauwalgen, kan je last krijgen van irritatie aan de ogen, huid of luchtwegen, hoofdpijn of buikloop.

