Op zoek naar een iconisch kledingstuk? De rode (kapotte) schaapjestrui van Lady Di wordt geveild

Er zijn zo van die kledingstukken die in het publieke geheugen gegrift staan. Denk maar aan Madonna’s fameuze korset, Marilyn Monroe’s opwaaiende jurk of – recenter – Rihanna’s rode jumpsuit tijdens de Super Bowl. Iemand die zeker ook in dat rijtje van modebepalende sterren thuishoort, is Lady Di. En er is goed nieuws voor fans, want haar iconische rode schaapjestrui wordt binnenkort geveild.

De eer is aan veilinghuis Sotheby’s, dat uitpakt met de trui als onderdeel van hun Fashion Icons veiling die loopt van 31 augustus tot 14 september. Ook enkele andere iconische stukken, zoals Sarah Jessica Parkers verenspeld uit Sex and the City.

Kapotte trui

Terug naar Diana’s schaapjestrui. De prinses droeg dat opvallende kledingstuk in juni 1981, enkele weken na haar verloving. De trui maakte deel uit van de Warm and Wonderful-collectie van designers Sally Muir en Joanna Osborne. De rode pull staat vol witte schaapjes en één enkel zwart schaap. Omdat de prinses het kledingstuk later beschadigde, werd het origineel teruggezonden naar de ontwerpers en werd een nieuwe trui gebreid. Het stuk dat nu geveild wordt is de originele trui, mét beschadiging. Sotheby’s authentificeerde het item en zal het nu dus ook veilen. Geschatte prijs? Zo’n 50.000 tot 80.000 dollar.