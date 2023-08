KRC Genk-doelman Mike Penders (18) verlengt contract tot 2028

Doelman Mike Penders (18) heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot 2028. Hij kwam in 2018 over van Bregel Sport. De lange doelman maakte zijn professioneel debuut afgelopen seizoen bij Jong Genk tegen Lierse SK.

Penders maakte intussen ook zijn optreden in de UEFA Youth League en staat ook tussen de palen bij de nationale U18 selectie. Bij aanvang van dit seizoen werd Penders aangeduid als vaste kapitein van Jong Genk. Zijn goede prestaties van de voorbije maanden worden nu erkend met een nieuw contract dat loopt tot 2028.

“Mike beschikt over natuurlijke leiderschapskwaliteiten. Gepaard met zijn lengte zorgen die voor een enorme presence in doel. Bewijs daarvan is de kapiteinsband die hij sinds kort draagt bij Jong Genk. Kortom, een ideaal sluitstuk bij Jong Genk waar we als club met plezier in investeren richting de toekomst”, klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé.