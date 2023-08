VIDEO. Terwijl Karim Benzema eindelijk z’n eerste goal scoort, krijgt ex-Genkie Sergej Milinkovic-Savic rood na kopstoot

Op de derde speeldag was het eindelijk raak voor Karim Benzema. De Franse topspits scoorde z’n eerste competitiedoelpunt voor Al-Ittihad in een 0-4 zege bij Al-Riyadh, de ploeg van oude bekende Knowledge Musona (ex-KVO), Dino Arslanagic (ex-Standard) en trainer Yannick Ferrera.

De beelden:

Elders won Al-Hilal met dezelfde cijfers van Al-Raed. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) scoorde in afwezigheid van Neymar ook z’n eerste goal in de Saudi Pro League. Zijn ploegmaat en landgenoot Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) werd in het slot met rood van het veld gestuurd.