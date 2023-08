Mieke Schauvliege (Groen) over Ineos: “Minister Brouns heeft Vlaams Parlement voorgelogen”

In de commissie Economie, die donderdag vervroegd werd samengeroepen over de financiering van de nieuwe ethaankraker van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven, zei Brouns dat van een eerdere Vlaamse waarborg van 500 miljoen euro al 75 miljoen euro geactiveerd kon worden. Maar uit een document dat nieuwswebsite Apache publiceert, moet blijken dat dat helemaal niet mocht.

De discussie in het Vlaams Parlement draaide rond de waarborgregeling voor ‘Project One’ van Ineos. Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de ethaankraker had vernietigd, belegde de Vlaamse regering een vergadering met Ineos-topman Jim Ratcliffe, waarna werd beslist om de overheidsgarantie op de financiering van het project te verhogen. Bovenop de garantie op de initiële investering staat Vlaanderen via Gigarant - het vehikel waarmee het overheidswaarborgen kan verstrekken - nu ook garant voor 80 procent van het overbruggingskrediet van 400 miljoen euro dat Ineos nodig heeft.

Van de oorspronkelijke waarborg werd al 75 miljoen euro geactiveerd, zei Brouns. Omdat de omgevingsvergunning op dat moment nog verworven was, was dat geen probleem. Maar volgens verslagen van de raad van bestuur van Gigarant die Apache heeft kunnen inkijken, is het verkrijgen van een definitieve vergunning (dus zonder resterende beroepsmogelijkheden) cruciaal voor het activeren van de waarborgen. De website publiceert de desbetreffende passage in een document dat de parlementsleden donderdag ook kregen, maar dat voor hen was zwart gemaakt.

Alles wijkt voor Ineos

Volgens Mieke Schauvliege bewijst dit dat Brouns het Vlaams Parlement heeft voorgelogen. “Vandaag blijkt nog maar eens dat de Vlaamse regering door de knieën is gegaan voor Ineos, maar dat dit wordt toegedekt in het parlement”, stelt de fractieleider van Groen. Ze zegt dat de Vlaamse regering “tegen haar eigen regels in” al een deel van de waarborg voor Ineos heeft geactiveerd. “De Vlaamse regering springt wanneer een grote vervuiler knipt met de vingers en alles moet wijken voor Ineos.”

Schauvliege vindt dat minister Brouns “de talrijke fouten van de Vlaamse regering wil toedekken door zich te verschuilen achter de vertrouwelijkheidsovereenkomst met Ineos”.

Groen eist volledige transparantie van de Vlaamse regering en wil Gigarant horen over het misbruik, “desnoods achter gesloten deuren”.