Camionettecup laat Lommelaars bewegen in het Burgemeesterpark

Lommel

Maandagnamiddag organiseerde G-sport Vlaanderen de Camionettecup in het Burgemeesterpark in Lommel. Samen met het Netwerk tegen Armoede zet G-sport Vlaanderen in op een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor mensen in armoede.

“Sport is niet voor iedereen toegankelijk”, zegt Paula De Weerdt van Compagnie “Compagnie & Co. “Samen met G-sport Vlaanderen biedt het Netwerk tegen Armoede een ondersteuningsproject aan om verenigingen, sport en beweging samen te brengen. Momenteel zijn we nog aan het experimenteren, kijken wat bij de mensen in Lommel leeft, wat aanslaat en waar vraag naar is. Er werd een tijdje geleden door bezoekers wel gevraagd naar laagdrempelig sporten en dichter in de buurt. Want voor de bewoners in het centrum die minder mobiel zijn, is de Soeverein ver. Dus toen we dit aanbod kregen van het Netwerk tegen Armoede en G-sport, vonden we dat een prima kans. Ik hoop ook dat we dat volgende zomer nog eens kunnen doen.” (nma)

© nma

