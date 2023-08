Heineken verkoopt Russische brouwerijen voor 1 euro, verlies zal 300 miljoen euro bedragen

De Nederlandse bierbrouwer Heineken heeft de verkoop van al zijn activiteiten in Rusland afgerond. Het Russische Arnest Group neemt alle aandelen over voor het bedrag van 1 euro.

Onder de deal vallen onder meer zeven brouwerijen en 1.800 medewerkers. Heineken verwacht dat het verlies als gevolg van de overname 300 miljoen euro zal bedragen.

Arnest Group is een bedrijf op het gebied van verpakkingsoplossingen. Ook is het een van de grootste producenten van cosmetica, huishoudelijke producten en metalen verpakkingen in Rusland, meldt Heineken. Topman Dolf van den Brink noemt het een betrouwbare partij. “Het is al jaren een belangrijke toeleverancier van Rusland en ze staan op geen enkele sanctielijst”, zegt hij.

In de overeenkomst met Arnest Group is afgesproken dat het Russische personeel van Heineken een baangarantie krijgt voor de periode van drie jaar. De productie en verkoop van biermerk Amstel wordt over een periode van zes maanden afgebouwd, maar volgens het bedrijf wordt daar niet aan verdiend. Ook is het niet mogelijk om op termijn terug te keren, anders dan volledig opnieuw te beginnen in het land.