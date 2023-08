Bewoners Salvator Welzijnscentrum genieten van vijverconcert

Op 23 augustus ’s avonds waren er in het Salvator Welzijnscentrum in Hasselt alleen maar blije gezichten te zien. Iedereen genoot er vaan een vijverconcert in openlucht.

“In ons park hebben we een vijver met een klein eiland”, klinkt het bij Salvator Welzijnscentrum in Hasselt. "Op dat eilandje stond onze muziektherapeute Christien Devos met haar gitaar om alles in goede banen te leiden. Christien en de bewoners zongen een uitgebreid repertoire met oude klassiekers als ‘Eviva Espana’ en ‘Ik ben zo eenzaam zonder jou’ over Franse en Italiaanse liedjes tot aan het themalied van deze avond: ‘I have a dream’ (Abba). Af en toe werd ze ook ondersteund door het in huis opgerichte groepje ukelele-spelers.Een van de bewoners reageerde achteraf met deze woorden: ‘Deze avond was helemaal af Ik heb er echt volop van genoten.’ Anderen willen graag dat dit meer zou georganiseerd worden, maar het ideale weer van die avond hebben we natuurlijk niet zelf in de hand.”