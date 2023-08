Cian Uijtdebroeks aan de vooravond van zijn debuut in een grote ronde: “Remco neemt heel wat druk weg voor mij”

Niet enkel voor Remco Evenepoel staat er de komende drie weken veel op het spel. Cian Uijtdebroeks (20) maakt morgen in Barcelona zijn debuut in een grote ronde om te weten te komen waar zijn mogelijkheden liggen. En dus wordt er uitgekeken naar zijn eerste optreden in een grote ronde. “Ik ben toch blij dat Remco hier is om wat druk weg te nemen”, aldus het perfect Nederlandstalig Waals toptalent.

Cian, wat verwacht je van je eerste grote ronde?

Cian Uijtdebroeks: “Alles is nieuw voor mij. Ik kan dus moeilijk voorspellen hoe het zal verlopen. Maar ik kan nu al zeggen dat ik binnen de ploeg een vrije rol krijg. Week per week zullen we evalueren waar het naartoe gaat. Ik kan nu nog niet zeggen in welke richting deze Vuelta voor mij zal gaan. Ik kan alleen maar hopen dat alles goed verloopt.”

Ben je nerveus?

“Toch wel! Het is echt wel speciaal. Bijvoorbeeld de ploegpresentatie gisteravond, zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Al die mensen, alles wat errond hangt. Het zorgt toch voor kippenvel. Maar het is leuk en ik kijk uit naar de volgende drie weken. Ik wil hiervan genieten.”

Je maakt deel uit van een ervaren ploeg. Wat heb je van je ploegmaats geleerd?

“Dat ik kalm moet blijven. Ik ben van nature een nogal nerveus type. Ik wil al opschuiven daar waar de anderen nog rustig blijven wachten. Ik moet leren om kalm te blijven en pas op te schuiven in het peloton wanneer het echt nodig is. Dat is de belangrijkste les die ik krijg van mijn ploegmaten. Daarom ook vind ik dat ik niet in een beter team zou kunnen zitten met ploegmaats als Alex (Vlasov, red), Sergio (Higuita, red) en al die andere renners. Zij hebben de ervaring die ik niet heb, zij houden veel stress weg.”

Is het een voordeel dat Remco Evenepoel ook van de partij is zodat de focus van de Belgische pers niet volledig op jou komt te liggen?

Uijtdebroeks bij de presentatie. — © BORA - hansgrohe

“Zeer zeker! Het is nooit slecht als hij erbij is want dat neemt heel wat druk weg bij mij. Alle ogen zijn op hem gericht, ik kan rustig in zijn schaduw verder groeien. Zo was het in de Ronde van Catalonië, zo was het in de Ronde van Zwitserland. Bovendien hou ik van zijn manier van koersen. Remco koerst agressief, maakt de koers hard. Dat past ook bij mij en de rest van de ploeg.”

Was Remco of een andere Belgische renner een voorbeeld?

“Toch niet. Ik ben altijd fan geweest van Chris Froome en de professionele manier waarop hij het wielrennen aanpakte. De Ronde van Vlaanderen of andere Belgische voorjaarswedstrijden hebben me nooit echt aangesproken.”

Hoe is je voorbereiding verlopen?

“Ik heb geen competitie meer gedaan sinds het Belgisch kampioenschap. De voorbije maanden stonden vooral in het teken van hoogtestages. In België kan ik helaas niet veel klimmen (lacht). Ik heb ook wel wat etappes verkend en ben nadien nog drie weken op hoogte geweest in het Oostenrijkse Ötztal, een van de sponsors van ons team.”

Lastig slotvraagje: podium voor Vlasov of top tien voor Uijtdebroeks?

“Een podium met Alex (Vlasov, red) is het hoofddoel. Als blijkt dat Alex meedoet voor het podium, zal ook ik mij opofferen voor hem.”