Ook veel wateroverlast in Antwerpen na onweersbui met hagelbollen als dikke stenen

De brandweer zone Rand, post Zandhoven, heeft het druk. In de Lindenlaan in Pulderbos, de Heirbaan en de Dorpsstraat in Pulle was er wateroverlast. Ook de Veerstraat in Viersel stond blank. In de Dennenlaan in Pulle was er schade aan een veranda. Het dorpsplein in Pulderbos waar tot en met woensdag de kermis stond, liep ook gedeeltelijk onder water. En het blijft rommelen in de lucht, dus er kan nog wat vallen.

kma