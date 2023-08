Zware regenval verstoort verkeer in Genk: politie sluit Westerring af

Net op het spitsuur kon het verkeer maar stapvoets passeren. Op de afrit van de Zuiderring richting centrum zwierde de waterdruk het riooldeksel naar omhoog. Het verkeer op de Westerring richting wordt tegengehouden door politie. Daardoor is er een fikse file ontstaan richting Genk-Centrum. Een voertuig had zich vastgereden in het water. Een grijper die toevallig in de buurt was kon het voertuig uit het water slepen, maar starten deed de wagen niet meer.

Op de Zuiderring liep ook het gebied aan de rotonde ter hoogte van de Bosdel onder. Nog grote plassen in onder meer de Henri Decleenestraat en op de Noordlaan. De brandweer van de zone Oost heeft behoorlijk wat werk om de overlast aan te pakken. Maar zware wateroverlast met menselijk leed bleef voorlopig uit in Genk.

© cn

© cn