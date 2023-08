Festivalitis na Pukkelpop houdt aan: zet deze evenementen maar in je agenda

Festivalzomer gedaan na Pukkelpop? No way José. Er staat nog heel wat lekkers op het menu, van kleine Limburgse bands, nationale helden tot de grootmeesters van de klassiek.

Pop & rock

Bruis Maastricht is een driedaags festival met op de zaterdag nog de zinderende techno van Trentemøller en de indierock van Giant Rooks. Op zondag zijn er onder andere nog concerten van Les Negresses Vertes en Isolde Lasoen. Check www.bruismaastricht.nl.

1 t.e.m. 3 september, Boschstraat 5 in Maastricht

Trentemøller. — © Koen Bauters

Drossrock is een gratis festival met jonge alternatieve bands op het Sint-Jansplein in Hasselt. Op de zaterdag spelen onder andere ten dans: The Shovels, S.K.O.D.A. en The Mosemænd Blues Band. Check facebook.com/drossrock.

1 en 2 september, Sint-Jansplein in Hasselt.

Rock Monsieur in de Kloostertuin in Hamont is aan de twintigste editie toe en verwelkomt op zaterdag 2 september onder andere Ramkot, The Kids en Killer. Het stevige werk dus. Inkom is gratis. Check facebook.com/RockMonsieurFestival.

2 september, Kloostertuin, Wal in Hamont-Achel.

Floatline schiet op de terreinen van de schutterij in Ellikom straffe namen op jeaf. Met op zaterdag onder meer De Nieuwe Lichting-winnaars Jack Vamp & The Castle of Creep en Isaac Roux. Check www.floatline.be.

1 en 2 september, schutterij Sint Harlindes, Broeksbeemdenstraat in Oudsbergen.

Jack Vamp & The Castle Of Creep. — © Boumediene Belbachir

(Neo)Klassiek

© rr

Klassieke concerten zetten almaar meer in op beleving. Dat geldt ook voor Klassiek aan de Mijn op 2 en 3 september. De schachtbokken van Terhills zijn het spectaculaire decor van een zomeravond met schitterende klassieke muziek uit Wenen. Artistiek directeur Aäron Wajnberg en dirigent Dirk Brossé namen een duik in de rijke muzikale geschiedenis van de stad aan de Donau en selecteerden de mooiste aria’s en symfonische passages van Beethoven, Mozart, Brahms, Haydn, Lehar en Strauss. Check klassiekinhetgroen.be/klassiek-aan-de-mijn.

2 en 3 september, Terhills evenmententerrein in Maasmechelen.

Nils Frahm. — © Leiter Verlag

En er staat ook een klepper in de neoklassiek op het podium. Royal Albert Hall in Londen, Sydney Opera House, Elbphilharmonie Hamburg: Nils Frahm speelde in de grootste zalen ter wereld, maar keert nu - tien jaar na zijn vorige passage - terug naar Cultuurcentrum Hasselt, het huis waar ze een fijngevoelige neus hebben voor opkomend talent in dat genre. Hypnotiserende pianocomposities, pulserende synths en zinderende bassen. De klassiek geschoolde - en nog steeds maar 40-jarige - Frahm legde het afgelopen anderhalve decennium een indrukwekkend parcours af vanuit zijn studio in Berlijn. In 2018 volgde de grote doorbraak. Op vrijdag 15 september opnieuw in CCHA. Check ccha.be.

15 september, CCHA in Hasselt.