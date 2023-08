Sean Dhondt neemt in tranen afscheid van Qmusic, maar niet van de radio: “Ik blijf plaatjes draaien”

“Er is geen plaats meer voor mij”, schreef Sean in juni op Instagram. Zo maakte hij bekend dat hij na acht jaar zijn biezen mocht pakken bij Qmusic. “Heel rot”, noemde hij het, want hij had nog wel een aantal jaren willen blijven.

Bij zijn afscheid in het Q-Beach House in Oostende donderdag, bleek dat zijn collega’s en veel luisteraars er hetzelfde over denken. Sean kreeg lieve berichtjes te horen van onder meer Tom De Cock, Andy Peelman, Maarten Van Coillie en Dorothée Dauwe. Hij hield het daarbij niet droog. Zijn vriendin Maithé stond aan de zijlijn klaar om hem te troosten.

Op Instagram laten fans van de presentator zich horen onder de beelden van het pakkende afscheid. “De stomste beslissing die jullie ooit genomen hebben”, klinkt het, terwijl anderen schrijven dat ze niet langer naar Q zullen luisteren. “Beetje vreemde verwoording gericht aan iemand die jullie aan de deur zetten”, schrijft geluidsman Pascal Braeckman onder de Instagrampost.

Dhondt stelde zijn fans met zijn laatste woorden echter meteen gerust. Nadat hij iedereen bedankt had voor de mooie jaren, zei hij dat hij “gebeten is door de microbe”. “Wees er dus maar zeker van dat ik in de toekomst plaatjes zal blijven voor jou, al zal het dan vanop een andere zender zijn”, besloot hij, waarop hij erg toepasselijk Radioactive van Imagine Dragons draaide. Hij maakte niet bekend of er al concrete plannen zijn voor een nieuw begin bij een andere zender.