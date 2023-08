VIDEO. Pas op voor… de WK-mascotte! Atlete die in spanning wacht op uitslagen 200 meter schrikt zich bijna een ongeluk

Anthonique Strachan beleefde donderdagavond de schrik van haar leven. De atlete uit Barbados moest na haar halve finale op de 200 meter even de ‘hot seat’ in om te kijken of haar tijd voldoende was om de finale te halen. Wat ze niet wist, was dat de mascotte van het WK atletiek in Boedapest achter de zetel van Strachan gekropen was en haar besloop als een echte tijger. Toen de sprintster dat doorhad, sprong ze een gat in de lucht. Wat ze nadien nog eens deed omdat ze de finale haalde.