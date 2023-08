Kimberley Zimmermann strandt in halve finales dubbelspel in Chicago

Kimberley Zimmermann is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het WTA 125-toernooi in het Amerikaanse Chicago (hard/115.000 dollar).

Zimmermann en haar Russische partner Yana Sizikova, samen het tweede reekshoofd, verloren in twee sets met 6-2 en 6-4 van het Spaans-Russische duo Cristina Bucsa en Alexandra Panova. In de finale komen Bucsa en Panova uit tegen het Noors-Estse duo Ulrikke Eikeri en Ingrid Neel.

Zimmermann was als enige Belgische aan de slag in Chicago. Oorspronkelijk had ook Maryna Zanevska (WTA 113) moeten deelnemen in het enkelspel, maar zij gaf maandag geblesseerd forfait voor haar eersterondepartij.