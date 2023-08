VIDEO. Hij werkte als vuilnisman bij Manchester City, nu gaat komiek Karl Porter de wereld rond met goalviering in slow motion

Een video van 45 seconden, meer is het niet, maar Karl Porter werd er in één klap wereldberoemd mee. De Britse komiek deed tijdens een show een goalviering in slow motion en verscheen plots overal op sociale media en op tv.

De 30-jarige Porter werkte vroeger als vuilnisman bij Manchester City en het is daar dat hij de manier bedacht om de viering om te zetten in een toneeltje op het podium. Hij won er onlangs een prijs mee tijdens een wedstrijd, maar dacht nooit dat het ooit de wereld zou rondgaan.

“Het is een beetje overweldigend”, aldus Porter bij de BBC over de video die al bijna 4 miljoen keer bekeken werd. “Het is niet meer te stoppen sinds ik die beelden online heb gezet. Veel mensen hebben me gevraagd of ik dit vaak geoefend heb, maar mijn komedie is vrij fysiek. Ik probeer dingen vaak eerst op een podium, om het dan verder te ontwikkelen. Ik oefen dus niet vaak thuis, ik heb deze routine de voorbije zes tot tien maanden gewoon bijgesteld op het podium.”

Porter gaf wel toe dat hij al lang vieringen van doelpunten nabootst. “Als kind deed ik het al op mijn kamer als ik naar voetbal keek. Ik heb ook veel opgepikt toen ik voor Manchester City werkte. Ik bestudeerde spelers en trainers constant. Mijn volgende act? Ik heb ooit eens een microfoon met het Champions League-logo gevonden in het Etihad Stadium, waarna ik een Spaanse tv-commentator begon na te bootsen. Dus...”

De beelden, die gedeeld werden door onder andere de Premier League zelf: