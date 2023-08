‘Dertigers’ houden reünie in Knokke-Heist, mét shorts en frigoboxen

Het is de tijd van de reünies. Eerder deze week verschenen op sociale media al foto’s van een samenkomst van kandidaten van het koppelpropgramma Blind getrouwd. Deze week was er ook een reünie van een deel van de cast van Dertigers.

Blijkbaar was voor de reünie afgesproken in Knokke. Op haar Instagram-pagina schrijft Kim Van Oncen: Shorts en frigoboxen met de meeste van mijn lievelingsmensje.

© Instagram

‘Dertigers’ is een VRT-fictiereeks over het wel en wee van een hechte groep mensen van in de dertig. Het verhaal draait rond Pieter, Nora, Tinne, Bart, Alex en Saartje, die al bevriend zijn sinds hun studententijd in Antwerpen. De ze kampen met de uitdagingen van hun generatie, ze zoeken de balans tussen werk en gezin en daartussen speelt nog een trauma dat hen voor altijd met elkaar verbindt maar tegelijk ook dreigt uit elkaar te drijven. De eerste vijf seizoenen zijn uitgezonden op Eén. Het vijfde seizoen liep op VRT Max.