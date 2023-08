“Het water liep tot in mijn auto”: hevig onweer en werken doen kelders en garages onderlopen in Ieper

Maxime Vandenbroucke en andere inwoners van het Ieperse dorp Boezinge kregen donderdagavond tot een halve meter water in hun kelders en garages na een felle onweersbui en het disfunctioneren van een pomp bij de rioleringswerken in de dorpskern.

“De stortregen van donderdagavond was enorm. Plots vielen zelfs alle lichten uit in de buurt”, getuigt Maxime Vandenbroucke, die woont in de Dekemelelaan naast het voormalige zwembad Hydra in de Ieperse deelgemeente Boezinge. Zijn garage bevindt zich onder de woning. Het overtollige water kon op een bepaald moment niet meer afgevoerd worden en liep zijn garage en kelder binnen, tot tientallen centimeter hoog. “Mijn wagen stond in de garage, ook daar liep het water binnen. De schade zal nog moeten blijken.” (Lees verder onder de foto’s)

Maxime bij zijn wagen. — © Thijs Pattyn

Het water sijpelde binnen in de wagen van Maxime. — © Thijs Pattyn

Brandweer Westhoek werd rond 21.20 uur ter plaatse geroepen om het water weg te pompen. “Onder meer in de Dekemelelaan kon het water nergens weglopen, als gevolg van de nabije rioleringswerken in het centrum van het dorp. Daar bleek een pomp defect”, zegt Filip Deramoudt, luitenant van brandweerpost Ieper. “Die werken zijn er al een tijdlang aan de gang. Na een droge periode brak een hels onweer los en daar bleek men niet voldoende voorzien op een goede waterafvoer.” (Lees verder onder de foto)

De werf in de dorpskern, waar aannemer en stadsdiensten na het onweer bijeenkwamen. — © Thijs Pattyn

In de omgeving waren een vijftal garages en kelders ondergelopen. “Tot een halve meter hoog”, aldus Deramoudt. “Eerst moesten we de nodige verantwoordelijke mensen bij elkaar roepen: zolang het water daar niet weg kon, hadden onze pompwerken geen zin. Met de aannemer en de bevoegde stadsdiensten werd het euvel vastgesteld: een pomp, die preventief was opgesteld bij de werf, bleek niet te werken. Pas nadat we de pomp weer aan de praat gekregen hadden en het waterpeil gezakt was tot een normaal niveau, konden wij bewoners helpen met het leegpompen van hun kelders en garages. Dat nam toch enkele uren in beslag.” (Lees verder onder de foto)

De brandweer moest inwoners helpen bij een vijftal garages en kelders. — © Thijs Pattyn

Enkele maanden geleden moest de brandweer al eens uitrukken naar het centrum van Boezinge, nadat er iets misging op de werf van de rioleringswerken en dorpskernvernieuwing. Door een ontploft luchtdrukkussen, dat een riool moest afdichten bij de Diksmuidseweg, kregen een aantal riooldeksels en wc-brillen in nabijgelegen woningen een ‘opstootje’. (Lees verder onder de foto)