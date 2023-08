Terwijl trainer frustraties uit over situatie rond Romelu Lukaku, lijkt Chelsea toch overstag te gaan: “Huur is opnieuw een optie”

‘Big Rom’ wil weg bij de Blues en de Blues willen af van ‘Big Rom’. Dat is de situatie in een notendop. Er waren financieel gigantische voorstellen uit Saudi-Arabië, maar Lukaku voelt zich nog niet klaar om naar de zandbak te verhuizen. Er was een deal met Inter, maar die sprong af. Er waren onderhandelingen met Juventus, maar die staan ‘on hold’. Intussen zou Lukaku nog geen woord gewisseld hebben met de Argentijnse coach.

“Als de speler en de club een oplossing willen vinden voor de situatie, dan is dat niet aan mij maar aan hen”, aldus Pochettino, die afgelopen weekend al benadrukte dat er geen kans is dat Lukaku bij Chelsea blijft. “Als dat zou gebeuren, dan zullen de speler en de club mij laten weten dat er iets veranderd is. Ik ga zelf niets ondernemen tot de club of de speler met mij wil praten. Ik ben hier en heb de situatie aanvaard die er voor mijn komst al was. Dat was op 3 juli zo. Ik wist meteen hoe de vork aan de steel zat. Nu, in de toekomst kan alles veranderen. Dat is het leven, dat is voetbal. De dynamiek van onze sport is snel en veranderlijk. Je moet snel doorschakelen. Tot op vandaag is er aan de situatie niks veranderd. Dat is frustrerend, maar dat gevoel heb ik niet richting de club want die probeert een oplossing te zoeken. Mocht er een oplossing komen, zouden we misschien een nieuwe speler kunnen halen.”

Kortom: Pochettino wil Lukaku zo snel mogelijk zien vertrekken bij Chelsea. Eerder deze week meenden ze in Italië dat een transfer naar Juventus alsnog mogelijk zijn, in de eerder besproken ruildeal voor Dusan Vlahovic of alsnog via een uitleenbeurt. Dat laatste beweert nu ook het doorgaans betrouwbare The Athletic.

Chelsea leende Lukaku vorig seizoen uit aan Inter, maar wilde hem nu verkopen. Door het uitblijven van een oplossing zouden de eisen van de Blues nu dus gezakt zijn. Afwachten of Juventus (en ook Roma) een bod zullen doen.