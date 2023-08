Verantwoordelijke voor crisisbeheer op Maui neemt ontslag

De baas van het agentschap voor crisisbeheer (MEMA) op Maui heeft donderdag ontslag genomen. De tientallen sirenes die de bevolking op het Hawaïaanse eiland moet waarschuwen voor natuurrampen werden niet ingeschakeld toen een grote natuurbrand de stad Lahaina bedreigde en uiteindelijk in de as legde.

De aankondiging van het vertrek van Herman Andaya komt enkele dagen na het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Hawaï. Volgens een persbericht van burgemeester Richard Bissen liggen gezondheidsredenen aan de basis van zijn ontslag.

Andaya verklaarde eerder deze week op een persconferentie dat hij geen spijt heeft dat hij de alarmen niet heeft aangezet, omdat die voornamlijk voor tsunami’s worden gebruikt en de bewoners dan naar hoger gelegen gebied zouden zijn gevlucht.

Bij de zware bosbranden op Hawaï kwamen eerder deze maand minstens 111 mensen om het leven. Het gaat om de dodelijkste natuurbranden in de VS in meer dan een eeuw. Bovendien kan de balans nog oplopen omdat er nog veel mensen vermist zijn.