‘Meest sexy atlete ter wereld’ daagt voetballer Erling Haaland uit tot sprintwedstrijd: “Ik ben er helemaal klaar voor”

Manchester City neemt het nu zondag op tegen Sheffield United. De vraag is of Erling Haaland een of meerder goals kan toevoegen aan zijn tot nu toe twee in de Premier League. Maar zal de Noorse spits er wel 100 procent bij zijn met zijn gedachten?

Haaland werd deze week namelijk uitgedaagd door niemand minder dan Alicia Schmidt. De 24-jarige Duitse werd in 2017 de ‘meest sexy atlete ter wereld’ genoemd, maar is veel meer dan dat. Ze won zilver op de 4x400m op het EK U20 en brons op dezelfde afstand op het EK U23. Intussen is Schmidt een vaste waarde in de Duitse formatie op die afstand. Vorig jaar liep ze naar een zesde plaats op het EK en recent naar een zevende op het WK in Boedapest.

Na afloop sprak Schmidt - die gesponsord wordt door Puma en ruim 4 miljoen volgers op Instagram heeft - met het Noorse Dabladet. Zij verwezen naar haar nieuw persoonlijk record van 52.18 seconden op de 400 meter en vroegen of ze Haaland zou kunnen kloppen in een race.

“Ik weet het niet”, begon de Duitse nogal twijfelend. “Misschien. Op de 400 meter, ja. Op de 200 meter zou het wat moeilijker zijn. Maar ik ben helemaal bereid om een wedstrijdje te lopen. Of het kan plaatsvinden? Geen idee, ik zou het hem moeten vragen, maar ik ben altijd klaar voor dit. Dus Haaland, als je er klaar voor bent, ik wil het gerust doen. Laten we zien wie de snelste is!”

Twee jaar geleden liep Schmidt een wedstrijdje tegen toenmalig Dortmund-kapitein Mats Hummels. De Duitse won dat toen met gemak.