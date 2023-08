WK atletiek overschaduwd door crash met busjes wereldtoppers: concurrent krijgt glas in oog, medewerker valt tegen de grond

De aanloop naar hun halve finale verliep allesbehalve vlekkeloos. Twee kleine transportbusje, die de atleten voor de 200 meter vanuit de opwarmingszone naar de atletiekpiste moesten brengen, botsten namelijk tegen elkaar. Na het incident tastte de Jamaicaan Andrew Hudson naar zijn oog en een vrijwilliger viel door de crash uit het andere busje. Daardoor kwam de heat van de Hudson pas als laatste aan de beurt. Het bleek dat hij glasstukjes in een van zijn ogen had gekregen.

Lyles, de tweevoudige wereldkampioen en eerder dit WK goed voor goud op de 100 meter, liep het incident van zich af en bereikte de finale in een tijd van 19.76. De Botswaan Letsile Tebogo (19.97), de Brit Zharnel Hughes (20.02), die zilver en brons pakten op de 100 m, kwalificeerden zich ook voor de finale, ook de Canadese olympische kampioen Andre de Grasse (20.10) liep in zijn heat naar een derde plek en werd met zijn verliezende tijd wel opgepikt. Hudson werd vijfde in zijn heat in 20,38 en was daarmee officieel uitgeschakeld. De wedstrijdscheidsrechter besloot echter de onfortuinlijke sprinter alsnog toe te voegen aan het veld van de finale.

Bij de vrouwen blijft ook Sha’Carri Richardson (22.20) op koers om na de 100 meter ook de 200 m op haar naam te schrijven. De Amerikaanse werd in haar halve finale tweede achter de Jamaicaanse regerende wereldkampioene Shericka Jackson (22.00), die zilver pakte op de 100 meter. Ook Richardsons landgenote Gabrielle Thomas (21.97), de Britse ex-wereldkampioene Dina Asher-Smith (22.28), de Ivooriaanse Marie-Josee Ta Lou (22.26) en Julia Alfred (22.17) uit Saint Lucia mogen mee naar de finale.