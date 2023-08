Een cafébazin en haar vaste klant en een marinier: dit zijn de nieuwe deelnemers van ‘Klopjacht’

Katrien en Yves. — © play4

Katrien (55) uit Geluwe en Yves (38) uit Wevelgem: ex-cafébazin en favoriete klant

Zij heeft een QR-code getatoeëerd op haar bil, hij kan die scannen en zo hun netwerk contacteren. Een ingenieuze truc. Of die hen ver zal brengen? Afwachten. Maar opmerkelijk is het wel. Net als het duo zelf: Katrien en Yves leerden elkaar kennen in haar café. De West-Vlaamse was er vijftien jaar de uitbaatster, Yves vaste klant. Intussen kennen ze elkaar zo goed dat ze moeder en zoon kunnen zijn.

Yonna en Kevin. — © play4

Jonna (22) en Kevin (20) uit Willebroek: broers die fan zijn van ‘Prison break’

Jonna en Kevin hebben met veel aandacht naar het destijds populaire Prison break gekeken. Een goede les in ontsnappingstechnieken. Daarnaast delen de broers een passie voor basketbal: ze hebben allebei op hoog niveau gespeeld. Voor Jonna stopte dat verhaal toen hij reuma kreeg, nu coacht hij jeugdspelers. Kevin zit op kot en studeert marketing.

Chloé — © play4

Chloé (26) uit Knokke: arts in spe mét examen

Chloé zit in haar laatste jaar geneeskunde, droomt van een job bij Artsen Zonder Grenzen in het buitenland én moet nog een examen afleggen tijdens Klopjacht. Een extra uitdaging dus voor de arts in spe.

Kiala en Tine — © play4

Kiala (47) en Tine (47) uit Mortsel: de Thelma en Louise uit Mortsel

De twee vriendinnen doen denken aan Thelma & Louise op de vlucht.

Kiala en Tine zijn ex-collega’s en beste vriendinnen. Nu bijna al hun kinderen uit het huis zijn, hebben ze zin in een nieuw avontuur. Als ze dan toch gevat moeten worden, dan het liefst door team BRAVO.

Ann-Sophie en Roxan — © play4

Ann-Sophie (19) uit Zwijnaarde en Roxan (20) uit Ledeberg: de jongste deelnemers

Jong, maar niet te onderschatten. Vriendinnen Roxan en Ann-Sophie kennen elkaar van volleybal, ze studeren nog en genieten dus ook volop van het studentenleven. Wie weet kunnen hun studies Psychologie en Financiën en Verzekeringen hen een stap verder brengen in het onderduiken.

Marisya en Meredith — © play4

Marisya (23) en Meredith (27) uit Schellebelle: zussen met een sterke band

Marisya is vroedvrouw en studeert verpleegkunde, Meredith werkt als sociaal verpleegkundige op de materniteit en pediatrie. Zorgzame zussen, dus. Beiden wonen ze thuis bij hun mama, met wie ze een goede band hebben. De kans is groot dat die mater familias een rol zal spelen tijdens het vluchten.

Jasper en Brieuc — © play4

Jasper (29) en Brieuc (27) uit Deinze: perfecte match, perfect geheugen

Jasper en Brieuc vormen al negen jaar een koppel, baten samen een crèmerie uit en stappen nu als verloofden het Klopjacht-avontuur in. Ter voorbereiding hebben ze contactgegevens van bijna honderd mensen uit het hoofd geleerd.

Polle — © play4

Polle uit Bredene (42): militair met een plan

Polle heeft zijn vlucht met militaire precisie voorbereid, inclusief een uitgebreid plan om HQ lam te leggen. De ervaring is er al. Polle werkt als marinier voor defensie en zal zijn technieken zeker proberen gebruiken.

Seizoen 3 van ‘Klopjacht’, vanaf 3 september op Play4.