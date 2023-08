Trump keert terug op Twitter, met zijn mugshot

Donald Trump moest zich donderdag gaan aangeven in de gevangenis in Atlanta, Georgia. Hij werd er gearresteerd voor aanklachten wegens pogingen om de presidentsverkiezing van 2020 te beïnvloeden. Nadat Trump voorwaardelijk werd vrijgelaten, gaven de autoriteiten zijn mugshot vrij, dat verspreid werd door Amerikaanse media.

Dat Trump de eerste Amerikaanse oud-president en presidentskandidaat is van wie een mugshot is gemaakt, lijkt hem allesbehalve te deren. Hij gebruikte de foto prompt om fondsen te werven voor zijn campagne en op zijn webshop was al snel een T-shirt te koop met de mugshot. Op de koop toe werd het beeld Trumps eerste post op X in twee en een half jaar.

Trump postte zijn mugshot met de datum, 24 augustus 2023, en de woorden: “verkiezingsinmenging” (election interference) en “geef je nooit over” (never surrender). Ook voegde Trump zijn website toe aan de post.

Verbannen na Capitoolbestorming

Trumps profiel op Twitter werd geblokkeerd na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 door zijn aanhangers, die niet akkoord gingen met de uitslag van de verkiezingen van november 2020. Die werden gewonnen door Joe Biden, maar Trump heeft altijd volgehouden dat de resultaten vervalst werden. Zijn aanhangers bestormden het Capitool na een toespraak van Trump over de “gestolen verkiezing” waarmee hij hen zou hebben opgehitst, en het toenmalige Twitter besliste zijn account te schorsen uit vrees voor verder geweld.

Nadat Elon Musk Twitter kocht, hief hij de blokkering van Trumps account weer op. Dat gebeurde al in november, maar het duurde tot nu voor Trump weer terugkeerde naar Twitter, nu X.

Trump had ondertussen zijn eigen socialmediasite Truth Social opgericht en had eerder aangekondigd daar te willen blijven, maar het was niet onwaarschijnlijk dat hij nog zou terugkeren naar X, waar hij een veel groter platform heeft. Trump heeft nog steeds 86,5 miljoen volgers op X. Het vorige bericht dateerde van 8 januari 2021, toen Trump aankondigde dat hij niet naar de eedaflegging van Joe Biden zou gaan.