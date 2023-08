Hectare landbouwgrond werd afgelopen jaren 22,5 procent duurder

De gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond is in de periode 2018 -2023 in Vlaanderen met 22,5 procent gestegen. Dat blijkt vrijdag uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In de eerste helft van 2023 steeg de gemiddelde prijs per hectare met 3 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2022.

Een landbouwgrond in Vlaanderen kostte in de eerste jaarhelft van 2023 gemiddeld 66.288 euro per hectare. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 is dat een stijging met 3 procent. In de periode 2018 -2023 steeg de gemiddelde prijs per hectare zelfs met 22,5 procent. “Toch lijkt de periode van de grote prijsstijgingen achter de rug”, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “In sommige provincies daalde de prijs zelfs lichtjes.”

De gemiddelde prijs per hectare zat in de eerste zes maanden van 2023 in de lift in Oost-Vlaanderen (+4,7 procent), Antwerpen (+6,2 procent) en Limburg (+7,7 procent). In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was er een prijsdaling: -1,2 procent en -2,7 procent. Ondanks de prijsdaling blijft West-Vlaanderen de duurste provincie, met een gemiddelde prijs per hectare van 75.300 euro.

LEES OOK. In onze buurlanden zijn de huizenprijzen al in vrije val, ook bij ons is het een kwestie van tijd

Een andere bevinding is dat de percelen minder groot werden dan vorig jaar. De oppervlakte van landbouwgronden daalde 16,5 procent in vergelijking met 2022. In de eerste zes maanden van 2023 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een perceel landbouwgrond in Vlaanderen 0,9 hectare.

De kleinste percelen lagen in Limburg (0,5 hectare) en Vlaams-Brabant (0,6 hectare). West-Vlaanderen was qua oppervlakte een atypische provincie: met een gemiddelde van 1,6 hectare waren landbouwgronden er een stuk groter dan in de rest van Vlaanderen. In de eerste zes maanden van 2023 werden West-Vlaamse percelen gemiddeld wel een stuk kleiner: -19,6 procent.