Historisch beeld: dit is de ‘mugshot’ van Trump, de eerste ooit van een oud-president

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is donderdag gearresteerd en voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis in Georgia. Daarbij is voor het eerst een mugshot gemaakt van een oud-president van de VS.

Trump meldde zich donderdagochtend om iets na 19.30 uur (vrijdag 1.30 uur Belgische tijd) bij de gevangenis van Fulton County, Atlanta, in de staat Georgia. Daar werd hij kort in hechtenis genomen.

Trump was op 14 augustus door een grand jury aangeklaagd voor onder meer afpersing en vervalsing omdat hij in 2020 geprobeerd zou hebben om de verkiezingsresultaten in Georgia te beïnvloeden. Hij werd volgens CNN vergezeld in Atlanta door Steven Sadow, zijn nieuwe advocaat. Eerder op de dag schoof Trump zijn belangrijkste advocaat in de Georgia-zaak, Drew Findling, aan de kant.

Trump werd tijdens zijn hechtenisdonderdag kort in hechtenis genomen, terwijl hij onder meer gewogen en gemeten. Volgens de registratie is de Republikein 1.90 meter groot en weegt hij ruim 97 kilogram. Hij heeft blauwe ogen en zijn haarkleur is opgelijst als “blond of aardbei”. Hij staat geboekt als gedetineerde P01135809, met 13 aanklachten achter zijn naam.

Zijn vingerafdrukken werden ook geregistreerd, en er werd een mugshot genomen. De drie vorige keren dat Trump zich ergens moest aangeven nadat hij werd aangeklaagd werd de foto die criminelen in de VS vaak moeten laten maken niet nodig geacht. Deze keer was zo’n foto wel verwacht, omdat de sheriff al aangaf Trump als elke andere beklaagde te behandelen.

Tweet en T-shirt met mugshot

De historische mugshot van een kwaad kijkende Trump – de eerste mugshot ooit van een oud-president van de VS en presidentskandidaat – werd nadien vrijgegeven door de autoriteiten en verspreid door Amerikaanse media.

Het deert Trump allesbehalve. Hij gebruikte de foto prompt om fondsen in te zamelen voor zijn campagne. Op zijn webshop is zelfs al een T-shirt te koop met de mugshot en daaronder “Je nooit overgeven!” En het beeld werd zijn eerste post op X (het vroegere Twitter) sinds 8 januari 2021.

Republikeinse parlementsleden zoals Marjorie Taylor Greene veranderden op datzelfde sociaal platform hun profielfoto naar een valse mugshot van zichzelf. Volgens Greene, die zich bij Trumps supporters aan de gevangenis voegde en er iedereen opriep ook een mugshot te posten, wordt de foto “het beeld dat hem de presidentsverkiezing van 2024 zal laten winnen”.

“Trieste dag”

Trump werd voorwaardelijk vrijgelaten uit de Fulton County Jail na de betaling van de afgesproken borgsom van 200.000 dollar. Onder de voorwanden is een verbod om via sociale media zijn medebeklaagden en de getuigen in de zaak aan te vallen.

De hele procedure in de Fulton County Jail duurde niet meer dan 20 minuten, waarna Trump met zijn autocolonne weer richting de luchthaven vertrok. De aanhangers die hem, naast tegenstanders, opwachtten aan de gevangenis reageerden tegenover reporters teleurgesteld dat ze Trump niet te zien kregen.

Op de luchthaven richtte de oud-president zich wel kort tot de camera’s. Hij bedankte de journalisten voor hun aanwezigheid. “Ik geloof dat dit een heel trieste dag is voor Amerika. Dit zou nooit mogen gebeuren”, aldus de voormalige Amerikaanse president. “Je zou een verkiezing moeten kunnen aanvechten. Dit was een vervalste en gestolen verkiezing en ik zou het volste recht moeten hebben om dit te doen. Velen hebben hetzelfde gedaan, of het nu Hillary Clinton of Stacey Abrams of vele anderen is. Je moet de vrijheid hebben om het aan te vechten, anders ga je heel oneerlijke verkiezingen hebben.”

“Wat hier gebeurd is, is een aanfluiting van gerechtigheid”, zei Trump ook nog. “Ik heb niets verkeerd gedaan, en iedereen weet dat. Ik heb nog nooit zoveel steun gehad. Wat ze doen is verkiezingsinmenging zoals nooit tevoren in dit land. Dit is hun manier van campagne voeren. Dit is één geval, maar er zijn drie andere gevallen. Het is verkiezingsinmenging.”

Vanop het vliegtuig sprak Trump nadien telefonisch op het Trump-gezinde tv-kanaal Newsmax. Daar zei hij dat hij “heel vriendelijk behandeld” werd in de Fulton County Jail. “Het is wat het is. Ik liet een mugshot maken, ik had dat woord nog nooit gehoord, dat leerden ze me niet aan de Wharton School of Finance. Ik moest een proces ondergaan. Verkiezingsinmenging, dat weet je beter dan gelijk wie, je bericht er zo goed over”, aldus Trump.

“Het is een heel trieste ervaring en een heel trieste dag voor ons land. Het ministerie van Justitie is tot wapen gemaakt”, herhaalde de Republikein, die klaagde dat linkse rechters hem proberen uit te putten met al hun zaken en dat dit toestanden uit een derdewereldland zijn. Volgens Trump speelden de radicaal linkse Democraten vals bij de vorige presidentsverkiezing en proberen ze dat nu weer te doen door samen te spannen met Justitie.

Trump verdedigde ook zijn vroegere advocaat Rudy Giuliani, die “de beste burgemeester ooit” was en het niet verdient om dit te moeten doorstaan omdat hij de verkiezing aanvocht. “Ze zouden achter degenen aan moeten gaan die de verkiezing vervalsten! Maar Rudy kan dit aan”, aldus Trump. “Ik kijk naar veel van die anderen – en ik ken sommigen niet – en hun levens zijn verwoest door die maniakken. Dit zijn wrede dieren die levens kapotmaken.”

Proces al op 23 oktober?

De negentien beklaagden in de zaak hadden tot vrijdagmiddag gekregen om zich te melden in Atlanta. De meesten van hen deden dat al. Eerder op donderdag meldde ook de vroegere stafchef van Trump, Mark Meadows zich, ondanks eerder verzet. Medebeklaagde Harrison Floyd werd in hechtenis gehouden wegens gebrek aan een akkoord over een borgtocht. En woensdag trok Trumps voormalige advocaat Rudy Giuliani al naar Fulton County.

De aanklagers hebben gevraagd om het proces op 23 oktober van start te laten gaan, maar Trumps advocaten lieten donderdag weten aan de rechter die de zaak overziet dat ze zich tegen die datum verzetten.

Rechter Scott McAfee legde alvast de datum voor Trumps medebeklaagde en voormalig advocaat Ken Chesebro vast op 23 oktober, nadat Chesebro om een snel proces had gevraagd. Trumps advocaten zeggen de rechtszaak tegen Trump echter te willen splitsen van die tegen Chesebro. Willis had laten weten alle 19 beklaagden samen te willen terechtstellen.

Eerder raakte al bekend dat er camera’s toegelaten zullen zijn in de rechtbank, waardoor voor het eerst een rechtszaak van Trump uitgezonden zou kunnen worden.

Het gaat om de vierde strafzaak tegen Trump, die opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024. Eerder werd de miljardair al aangeklaagd voor het frauduleus betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York), het achterhouden van geheime overheidsdocumenten (een federale zaak in Miami) en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 (een federale zaak in Washington D.C.).

Nooit eerder kwam een ex-president in de Verenigde Staten voor de rechter voor een misdaad. Trump wijst alle beschuldigingen van de hand en ziet de vervolging als een poging van zijn tegenstanders om te voorkomen dat hij opnieuw in het Witte Huis terechtkomt.

In een burgerlijke zaak werd Trump in mei schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad tegen schrijfster E. Jean Carroll. Ook hierover houdt de Republikein zijn onschuld vol, waardoor Carroll intussen een nieuwe lasterzaak heeft aangespannen.

