Artuur Peters staat op zucht van Spelen na plaatsing voor A-finale van K1 op 1.000m op WK kajak

Artuur Peters heeft zich donderdag in het Duitse Duisburg geplaatst voor de A-finale van de K1 op de 1.000 meter op het WK kajak, waar de eerste tickets voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs uitgedeeld worden.

De 26-jarige Peeters was in zijn halve finale goed voor een tweede plaats, op iets meer dan een seconde van de Australiër Thomas Green, regerend olympisch kampioen van de K2 op de 1.000 meter. Met een chrono van 3:28.62 zette de Limburger uiteindelijk de zesde tijd van de negen finalisten neer. In de finale van zaterdag (vanaf 12u11) is een plaats in de top 6 noodzakelijk om zijn olympische deelname veilig te stellen.

Eerder op de dag hesen Peters en Bram Sikkens zich in de halve finales van de K2 op de 500 meter na winst in hun kwalificatiereeks.

Ook Hermien Peters, de oudere zus van Artuur, en Lize Broekx wonnen hun reeks in dezelfde discipline bij de vrouwen. Beide duo’s maken zaterdag jacht op de A-finale, waarin een plek in de top 6 opnieuw de doorslag geeft voor kwalificatie voor Parijs.