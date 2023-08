Yanina Wickmayer klopt Britse Dart en plaatst zich voor derde kwalificatieronde US Open

In de derde en laatste kwalificatieronde komt Wickmayer uit tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 203), die de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 136) uitschakelde.

Eind juli maakte Wickmayer opnieuw haar intrede in de top honderd. Haar beste resultaat in New York is een halve finale in 2009 en de vierde ronde een jaar later. Nadien kwam ze nooit verder dan de tweede ronde. Vorig jaar werd ze in Flushing Meadows in de tweede kwalificatieronde geklopt door de Oekraïense Daria Snigur.

Voor een plaats op de hoofdtabel van het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen moeten er drie kwalificatiewedstrijden gewonnen worden.