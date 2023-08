Fenerbahçe en basisspeler Batshuayi slopen Twente met 5-1 in heenmatch laatste voorronde

Fenerbahçe lijkt op zijn twee oren te mogen slagen met het oog op kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League. In zijn heenwedstrijd van de vierde en laatste voorronde blikte de Turkse vicekampioen donderdagavond het Nederlandse FC Twente overtuigend met 5-1 in.

De Tukkers namen in Istanboel nog de beste start via Manfred Ugalde (20’), maar Jayden Oosterwolde (33’) hing de bordjes nog geen kwartier later in evenwicht tegen zijn landgenoten. Met de rust in zicht kreeg Youri Regeer een rechtstreekse rode kaart onder de neus geduwd bij de bezoekers.

Met een man minder ging Twente na de onderbreking volledig kopje onder. Sebastian Szymanski (60’), vorig seizoen actief bij Feyenoord, Irfan Kahveci (63’ en 74’) en Dusan Tadic (90’+2, ex-Ajax) velden een hard verdict. Michy Batshuayi startte in de spits in het winnende kamp en mocht 20 minuten voor tijd gaan rusten. Edin Dzeko loste hem af.

De Nederlanders moeten over een week hopen op een mirakel in de terugmatch op eigen bodem.