REACTIES. Ijzersterke Moris ziet goeie reactie na pandoering in Mechelen, coach Alexander Blessin ziet werkpunten: “Het kan beter bij ons”

Union staat met een been in de groepsfase van de Europa League. Na een 2-0 overwinning tegen Zwitserse Lugano lijken de Brusselaars nu al bijna zeker van de volgende ronde, maar bij Union rekenen ze zich alleszins nog niet rijk. “Natuurlijk is er nog niks gespeeld.”

Een sterke Anthony Moris zorgde mee voor de prima uitgangspositie voor Union. Meerdere keren hield hij Union donderdagavond recht, vooral zijn heerlijke reflex tien minuten voor tijd was van goudwaarde. “Het was belangrijk om gepast te reageren na de non-match in Mechelen”, aldus de Luxemburgse goalie. “Wanneer je vier goals incasseert, begin je jezelf als keeper ook wat in vraag te stellen. Gelukkig kon ik de ploeg helpen met enkele belangrijke reddingen, maar dat is natuurlijk gewoon mijn job. 2-0 is een goeie uitslag, maar natuurlijk is er nog niks gespeeld. We hebben heel wat kansen gehad, en het is goed dat we in staat zijn om er zoveel te creëren.”

Union is sowieso al zeker van een Europese groepsfase: bij uitschakeling tegen Lugano is er nog altijd het vangnet van de Conference League, maar daar wil de 33-jarige doelman niet aan denken. “Als kind keek je naar de Champions League en de Europa League, dus het zijn in die competities dat je zelf ook wil spelen. Niet de Conference League. We gaan enorm hard vechten om ons volgende week in Genève te kwalificeren voor de volgende ronde.

Alexander Blessin: “Moris was echt goed”

Coach Alexander Blessin blikte achteraf tevreden terug, en de 50-jarige Duitser was vol lof over Moris. “Er was wat nervositeit bij ons. Zeker na een wedstrijd zoals tegen Mechelen, is dit geen makkelijke wedstrijd. We misten door die nederlaag wat zelfvertrouwen. Het was wel beter dan zaterdag. Tegen Mechelen waren de data van mijn spelers wel goed. Er waren veel sprints, maar we verloren te vaak de bal. We werken daaraan. We verdienden wel de zege, vind ik. Ik vind niet dat zijn domineerden. Wat ben je met balbezit als het op onbelangrijke delen van het terrein is? Het kan beter bij ons, maar we hebben wel een clean sheet en een zege. We hadden grotere kansen dan Lugano. En Anthony Moris had enkele goede reddingen in huis. Hij was echt goed. In het begin had hij wat last van het veld, maar hij kwam er snel door.

© BELGA

Casper Terho: “Goed resultaat, maar…”

Casper Terho scoorde een dikke twintig minuten voor tijd de 2-0, een doelpunt waarmee Union zichzelf wat ademruimte schonk. “Natuurlijk voelt het goed om te scoren, en de goal kwam op een goed moment”, zag ook de 20-jarige Fin. Sommige kleine dingen kunnen wel nog beter, soms hadden we nog iets te veel balverlies bijvoorbeeld. Maar het resultaat was alleszins positief. We hebben nu dit weekend vrij, dus dat helpt ons om de wedstrijd tegen Lugano volgende week beter voor te bereiden. We kunnen ons nu al focussen op de terugwedstrijd.”