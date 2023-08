Amerikaanse inlichtingendienst: “Crash van Prigozjin is gevolg van opzettelijke explosie”

Dat het voorlopige rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst uitgaat van een opzettelijke explosie, moet blijken uit gesprekken die het Amerikaanse persbureau AP had met Amerikaanse en westerse inlichtingenfunctionarissen. Volgens die functionarissen, die anoniem blijven, past een explosie in de “lange geschiedenis van de Russische president Vladimir Poetin om zijn critici te proberen het zwijgen op te leggen”. De ambtenaren gaven geen verdere details vrij over wat de explosie kan hebben veroorzaakt.

Nieuwskanaal Sky News citeert dan weer militair expert Justin Crump, die ook van mening is dat een explosie de waarschijnlijkste oorzaak is van de crash. Crump wijst daarvoor naar de manier waarop het vliegtuig neerstort. “De verticale val lijkt in lijn te zijn met een explosie aan boord”, aldus Crump. “Een mechanisch defect levert zulke resultaten niet op, en bovendien is het vliegtuig een bijzonder veilig toestel.”

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, generaal Patrick Ryder, zegt dat er geen informatie is die erop wijst dat een luchtafweerraket het vliegtuig heeft neergehaald. “Onze eerste inschatting is dat Prigozjin waarschijnlijk vermoord is,” zegt Ryder. “Op dit moment heeft het Pentagon geen enkele informatie heeft waaruit blijkt dat het vliegtuig waarin Prigozjin zat, werd neergeschoten door een raket.” Ryder ontkent die mogelijkheid evenwel niet, net zomin als hij een ontploffing van een explosief dat bij het opstijgen al aan boord was van het vliegtuig ontkent.