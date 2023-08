VIDEO. Jamaicaanse verspringer glijdt uit bij afzet en dat zorgt voor hilarische sprong

De Jamaicaanse verspringer Carey McLeod zal zich het WK atletiek in Budapest nog even herinneren. Niet omdat hij daar een geweldige prestatie leverde, wel omdat hij zonder twijfel voor de meest opmerkelijke sprong zorgde. McLeod schoof uit bij het afzetten en vloog dan op supermanachtige wijze door de lucht. McLeod greep tot overmaat van ramp ook naast een medaille. De zege was voor de Griek Miltiadis Tentoglou.