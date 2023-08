Union staat met één been in groepsfase Europa League dankzij sterke doelman Moris

Union is net als vorig seizoen op weg naar de groepsfase van de Europa League. De Brusselaars wonnen in het Lotto Park met 2-0 van FC Lugano en trekken zo met een goede uitgangspositie naar Zwitserland. Al was het niet zo overtuigend als de score doet vermoeden.

Union heeft na de kwartfinale in de Europa League van vorig seizoen de smaak te pakken en wil ook dit jaar naar de Europa League. Die levert meer geld en meer prestige op dan de Conference League. Dat beseffen ze bij Union na deze drukke transferperiode als geen ander. Tegen Duitse topclubs gooide Union vorig seizoen hoge ogen en daar heeft de club deze zomer financieel van geprofiteerd. Dat Senne Lynen en Victor Boniface aan respectievelijk Werder Bremen en Bayer Leverkusen werden verkocht, is geen toeval.

Wie de volgende goudklomp van Union wordt, moet nog blijken. Maar dat de Brusselaars opnieuw op weg zijn naar de Europa League, is duidelijk. Na minder dan tien minuten stond Union al op voorsprong. Met dank aan Eckert Ayensa, na vier goals in vier competitiewedstrijden opende de Duitser nu ook in Europa zijn rekening. Na een lage voorzet botste hij even tegen Rasmussen, maar daarna schoot Eckert alsnog het leer tegen de netten. ’t Is geen Boniface -hij is minder balvast en heeft geen individuele actie in huis- maar hij scoort wel vlot. Ook belangrijk.

Cameron Puertas vocht 90 minuten lang voor elke morzel grond. — © Isosport

Gretige Puertas

Dit Lugano was te pakken. Dat voelde ook Union. Aan de bal waren de Zwitsers niet slecht, maar zonder bal leken ze bij momenten meer op kegels. Zo makkelijk gingen de Brusselaars in het begin telkens hun man vlotjes voorbij. Cameron Puertas had dan ook al snel de 2-0 aan de voet, maar zijn poging van dichtbij werd nog uit doel gehaald door doelman Saipi. De Zwitserse Spanjaard toonde zich 90 minuten lang bijzonder gretig. Niet verwonderlijk, want anderhalf jaar geleden speelde Puertas zelf nog in Zwitserland: hij wilde zich extra tonen.

Union op weg naar een ruime zege, zo leek het. Tot de Brusselaars plots allemaal -met uitzondering van Puertas dan- onbegrijpelijk de voet van het gaspedaal haalden en er nonchalance in het team sloop. Achterin zat Burgess er voortdurend naast en op het middenveld was Lazare slordig. Ze trokken de rest van het team mee naar beneden, waardoor Lugano plots toch een paar kansjes bij mekaar kon voetballen. Iets na het halfuur viel zelfs de 1-1. Celar kopte een hoekschop naar de verste hoek. Moris zat er nog goed bij, maar de inlopende Hajdari duwde de gelijkmaker tegen de netten. Union kwam echter goed weg, want de VAR keurde het doelpunt terecht af wegens hands.

Casper Terho maakte er 2-0 van. — © Isosport

Met dank aan Moris

Een wake-upcall was die gelijkmaker evenwel niet voor de thuisploeg, die onder het gebruikelijke niveau bleef de rest van de eerste helft. Excuses om het plots zo te laten afweten, zagen we nochtans niet. Het veld lag er zeker niet super bij, maar dat geldt voor beide ploegen. En het Lotto Park mocht dan wel halfleeg ogen, de fans van Union waren zoals gewoonlijk vocaal wel aanwezig.

In de tweede helft liep het weer beter voor de thuisploeg, maar echt flitsend zoals in het begin van de wedstrijd werd het nooit meer. Het balbezit bleef voor Lugano, maar Union maakte er met nog twintig minuten te gaan wel 2-0 van. Efficiënt. Invaller Nilsson hield zijn bewakers goed af en speelde Lazare aan. De Ivoriaan vond Terho en de wingback werkte beheerst af. Dat Union daarna opnieuw geen tegendoelpunt incasseerde, heeft het te danken aan Moris. Ook op een reuzekans voor Macek in het slot stond hij nog eens goed pal. Alexander Blessin sluit zijn Europese doop als trainer zo af met een overwinning, maar helemaal tevreden zal hij niet zijn. De geoliede machine van de eerste wedstrijden dit seizoen is zoek. Zijn team kan veel beter dan wat het vandaag toonde.