Invaller Malick Fofana brengt verlossing voor AA Gent tegen Apoel Nicosia: “Ik wilde het team helpen”

Het bleef lange tijd heel spannend in de KAA Gent Arena, maar uiteindelijk wisten Malick Fofana en Hyunseok Hong alsnog de Cypriotische muur te ontmantelen. “Je mag mijn goal een gelukje noemen, maar soms valt die bal goed en uiteindelijk zit hij er wel gewoon in en dat is toch lekker”, klonk Fofana opgelucht.

De goal van Fofana zorgde voor een enorme ontlading in de Gentse rangen en viel bovendien ook niets te vroeg. “Niet meer verwacht? Je weet nooit in voetbal en als invaller is het je job om het team te helpen en ik ben dan ook heel blij met mijn doelpunt. 2-0 is een prima resultaat voor ons, maar het was niet makkelijk. Je mag mijn goal een gelukje noemen, maar soms valt die bal goed en uiteindelijk zit hij er wel gewoon in en dat is toch lekker.”

“Die bal werd de perfecte lob, maar het voornaamste was voor ons toch dat we een goede uitgangspositie konden veroveren, want er wacht ons nog een moeilijke avond op Cyprus”, bleef de jonge flankaanvaller opvallend nuchter. “Het zal er zeker niet makkelijk worden, maar 2-0 is dan wel een goede uitgangspositie. In voetbal weet je evenwel nooit wat er zal gebeuren en we zijn dan ook gewoon heel blij met deze overwinning.”

“Dit is wel een heel belangrijk doelpunt en mijn eerste Europese treffer. Ik ben ook blij voor mezelf, want deze goal geeft me sowieso nog meer zelfvertrouwen voor de komende wedstrijden” Malick Fofana, AA Gent

Het ging opvallend moeizaam voor de Buffalo’s, heel moeizaam en dat was ook Malick Fofana niet ontgaan. “Ik weet niet echt waarom het minder vlot ging. Eigenlijk vond ik dat we best wel goed in de match zaten, maar soms hadden we wat moeite om de tweede bal te veroveren. Ik vond hen wel een stugge ploeg. Het is een stevige tegenstander, maar dat wisten we. Elke ronde opnieuw wordt het net wat moeilijker. Het is dan gewoon zaak om op je beste niveau te spelen.”

De fraaie treffer van Fofana was trouwens pas de tweede officiële treffer van de Gentse youngster in Gentse loondienst. “Dat mogen er gerust wat meer zijn, maar daar maak ik graag werk van. Dit is wel een heel belangrijk doelpunt en mijn eerste Europese treffer. Ik wilde gewoon het team helpen en ben ook blij voor mezelf, want deze goal geeft me sowieso nog meer zelfvertrouwen voor de komende wedstrijden.”

Extra geprikkeld

Zijn doelpunt was de kers op de taart na een bijzonder puike invalbeurt: “Ik was extra geprikkeld, want ik wilde sowieso spelen en als ik dan minuten krijg, moet ik die kans grijpen en alles geven. Door de komst van enkele nieuwkomers is de concurrentie nog groter geworden en ik moet dan ook keihard blijven werken en mijn statistieken blijven opkrikken. Je moet inderdaad als aanvaller gewoon geregeld je kans wagen, maar Hong zorgde uiteindelijk nog voor de 2-0 met die fantastische volley. Een zeer belangrijke treffer ook, want nu kunnen we toch met een mooie bonus naar Cyprus afreizen. Je weet nooit wat er nog gebeurt, maar dit is prima uitgangspunt.”