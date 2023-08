Xavier Maassen pakt pole voor 24 Uur van Zolder

Q1 heeft de wind in de zeilen in de Belcar. Nadat Jan Lauryssen de vorige manche in Spa won, wist gelegenheidsteammaat Xavier Maassen nu de pole voor de 24 Uur te versieren. Topfavoriet Dylan Pereira, regerend kampioen in de Porsche Supercup, bleef met de Porsche van PK Carsport steken op de derde plaats met 1:31.804. Ook Hasselaar Glenn Van Parijs was sneller dan de Luxemburger voor NGT.

Veertig auto’s komen zaterdag om 16 uur aan de start van de 45ste 24 Uur van Zolder.