Decibels gaan de lucht in wanneer Evenepoel op ploegvoorstelling verschijnt: “Geen copy-paste van voorbereiding van vorig jaar”

Terwijl Evenepoel bij de ploegvoorstelling in Barcelona zijn zegje doet tegen de pers, klinkt er op de achtergrond “C’mon Remco, C’mon Remco!”. Wanneer hij op het podium verschijnt, gaan de decibels de lucht in. Ook in Spanje is Evenepoel populair en die liefde is wederzijds. “Het is een heel mooie wedstrijd om te starten in een prachtige stad. We hebben lang getwijfeld om hier aan de start te staan, maar ik ben blij dat ik hier nu ben. In een mooie trui ook”, zo doelt hij op zijn tricolore.

Lang zal Evenepoel niet kunnen genieten van Barcelona, want zaterdag moet hij al vol aan de bak in de ploegentijdrit. In de gewone merkentrui van Soudal Quick-Step, niet in de regenboogtrui. Die is voorzien voor etappe tien, in de individuele tijdrit. “Ik moet geduldig zijn en hopelijk kan ik dan in mijn regenboogtrui rijden”, zo doelt hij op de mogelijkheid dat hij dan al in de leiders - of jongerentrui rijdt.

Daarna kan Evenepoel los, op zoek naar een tweede opeenvolgende zege in de Vuelta. “Ik zal in de bergen proberen geen tijd te verliezen en hopelijk heb ik superbenen en kan ik zelf iets proberen. Of ik me echt voor de volle 100% op een ideale manier heb kunnen voorbereiden op deze Vuelta? Niet helemaal ideaal, want er was nog het WK en de tijdrit had ik daar echt voorbereid. Maar het was een lange tijdrit dus die inspanning is vergelijkbaar met die op de lange klimmen, zoals de Tourmalet. Het was dus geen copy-paste van de voorbereiding van vorig jaar en die op de Giro eerder dit jaar, maar we hebben het zo goed mogelijk kunnen doen. Door het WK tijdrijden heb ik veel vertrouwen gekregen.”

Een vertrouwensboost die welgekomen is, want met ondere andere Jonas Vingegaard is de concurrentie indrukwekkend. “Het is goed voor de wedstrijd en ook voor mezelf dat Jonas meedoet. Ik ga proberen te leren van hun sterk team en zo informatie meenemen voor de komende seizoenen. Jonas en Primoz zijn de mannen om in de gaten te houden en die we moeten kloppen. Maar we moeten niet te veel focussen op hen.”

Alleen zal Evenepoel de klus niet kunnen klaren, de hele ploeg van Soudal Quick-Step zal op de afspraak moeten zijn. Er is al veel gezegd en geschreven over de sterkte van zijn team en daar heeft Louis Vervaeke, luitenant van Evenepoel, naar eigen zeggen genoeg van. “Vorig jaar was het juist hetzelfde. Toen verloren we al snel Julian Alaphilippe en Pieter Serry en hebben we twee weken lang met vijf renners rond Remco gereden en winnen we ook de Vuelta. Ze vergelijken ons met de jongens van UAE Team Emirates of INEOS Grenadiers, maar als je onze salarissen zou vergelijken met die mannen. Kopmannen die Parijs-Roubaix of een rittenkoers winnen gaan daar als knecht rijden. Ik ben realistisch: ik ga geen Roubaix winnen of geen rittenkoers winnen. Ik besef zelf ook dat ik van een ander niveau ben dan hen.”

“Ik vind dat wij - zoals in Luik-Bastenaken-Luik - boven onszelf kunnen uitstijgen. Toen hebben we heel de dag alleen gecontroleerd. Jumbo-Visma probeerde ons langs alle kanten aan te vallen en dat mislukte. We deden dat goed. Maar we moeten realistisch zijn: ik ben geen Wilco Kelderman of Sepp Kuss.”