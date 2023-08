Late goals van Arokodare en Munoz leren KRC Genk weer wat thuis winnen is

KRC Genk weet weer wat thuis winnen is. Op karakter trok Racing tijdens de heenmatch van de play-offs van de Conference League een scheve situatie recht tegen Adana Demirspor. Late goals van invaller Arokodare en Munoz maakten de openingstreffer van Akbaba ongedaan (2-1), er wacht nog een heroïsche terugmatch in Turkije.

Wouter Vrancken moest naast Heynen, Trésor (beiden geblesseerd) en de geschorste Paintsil in extremis ook Cuesta missen omwille van familiale redenen. Bij de bezoekers kreeg nieuwkomer Nani van Patrick Kluivert zijn tweede basisplaats van het seizoen.

Het werd al snel duidelijk dat Kluivert een trainer van de Hollandse school is. Adana Demirspor koos voor een verzorgde opbouw en maakte het veld groot. Zo kregen we een bijzonder open wedstrijd geserveerd, waarin de kwaliteit van de omschakeling het verschil zou maken.

Veel ruimte, weinig kwaliteit

Normaal altijd een kolfje naar de hand van Bilal El Khannouss, maar de beste Genkenaar van dit seizoen beleefde een moeilijke openingsfase. Tekenend was een aartsgevaarlijk balverlies, dat de counterende bezoekers ei zo na op voorsprong bracht. De atletische spits Ndiaye, die op een blauwe maandag nog enkele wedstrijden bij Beveren speelde, was een stuk sneller dan Galarza en mocht alleen op Vandevoordt af. De Genkse doelman onderstreepte zijn topvorm met een schitterende en vooral cruciale redding.

© Dick Demey

KRC Genk was nochtans de betere ploeg, vond makkelijk de vrije ruimte maar liet het voortdurend afweten in de laatste fase. Alleen een kwieke Luca Oyen, die zijn eerste basisplaats had afgedwongen, vond meestal de juiste baltoets. Hij zorgde met een kopbal ook voor het gevaarlijkste moment, doelman Karacic haalde bal uit de hoek.

Voor het overige glipte Fadera vaak genoeg door de defensie, maar zijn voorzetten vonden nooit wat het huidige Genk écht mist: een typische afwerker. Ook enkele gelukkige Turkse tussenkomsten verijdelden enkele open kansen. Tegelijkertijd bleef het opletten voor de counter. Niet een bleke Nani, die Munoz voortdurend vrije baan gaf, maar wel de pijlsnelle linkspoot Sari (ex-Marseille) zaaide af en toe onrust.

Mokerslag vlak na rust

Amper één minuut na rust werd alarmfase rood afgekondigd bij de thuisploeg. McKenzie speelde slecht in en Hrosovsky hief meters achter de rest van de defensie buitenspel op. De doorgespurte Emre Akbaba mocht de bal makkelijk in de verste hoek leggen: 0-1.

Tolu Arokodare. — © Dick Demey

Het tegendoelpunt had de impact van een mokerslag die minstens een kwartier nazinderde. Een ontredderde thuisploeg was nergens meer en leek klaar voor de sloop. Coach Vrancken bracht eerst Bonsu Baah en daarna Arokodare om het tij te keren, het thuispubliek maakte zich op voor een slotoffensief.

Bom van Arokodare

Vooral voor de vaak bekritiseerde Arokodare was het moment om zich te manifesteren aangebroken. Hij pakte zijn kans in stijl: een voorzet van Galarza zeilde over het pak, waar Tolu het leer met een monsterlijke volley in het dak van het doel joeg: 1-1.Een slechts voor de helft gevulde Cegeka Arena toonde zich van zijn beste zijde en schaarde zich achter de thuisploeg. De wedstrijd werd zo opnieuw op zijn kop gezet, met KRC Genk stond er tijdens het slotkwartier en de negen minuten extra nog slechts één ploeg op het veld.

Munoz breekt de ban

El Khannouss teisterde nog de vuisten van Karacic, de spelers van Demirspor kropen richting het laatste fluitsignaal. Uiteindelijk moesten ze toch met een nederlaag het vliegtuig op. De Genkse aanvalsdrang werd in blessuretijd immers alsnog beloond. McKenzie verlengde een hoekschop van Hrosovsky richting tweede paal, waar Munoz van dichtbij raak trof (2-1).Zo weet KRC Genk na zes thuismatchen zonder zege weer wat winnen is in de Cegeka Arena. En mag het volgende donderdag met de kleinste voorsprong naar Adana. Daar wordt het bij ruim 35 graden niet alleen letterlijk zweten tijdens de zoektocht naar een ticket voor de groepsfase van de Conference League.

Gelukkig lijken de Limburgers alvast fysiek een streepje voor te hebben.