Grote stap vooruit voor leerlingenvervoer in buitengewoon onderwijs

Geen enkele leerling uit het buitengewoon onderwijs zal het komende schooljaar nog langer dan 90 minuten op de bus zitten. Onder impuls van minister Lydia Peeters, die extra budgetten vrijmaakte, is er de voorbije 2 jaar grote vooruitgang geboekt. Dat zegt de zaakvoerder van Autocars Neyens in Peer, gespecialiseerd in leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen in de sector, zoals voldoende buschauffeurs vinden. Een oplossing zou kunnen zijn om buschauffeurs ook onder het statuut van de flexijob te laten werken.

LEES OOK. Na jarenlange daling stabiliseert aantal Vlaamse scholieren dat moet zittenblijven