IJzersterke Red Panthers knokken zich voorbij Duitsland naar geladen EK-finale tegen Nederland: “Hollanders zijn een beetje arrogant, niet?”

“Duitsland gaat naar de finale. Ik vind dat België te veel omhoog geschreven wordt. Héél lang tegenhouden, meer doen ze niet.” De Nederlandse bondscoach Paul van Ass gooide enkele uren voor de halve finale tussen België en Duitsland met plezier wat olie op het vuur. In de bubbel van hun voorbereiding kregen de Red Panthers de Nederlandse provocatie toch nog mee en gebruikten het als extra motivatie. De Belgische vrouwen begonnen furieus aan hun halve finale en na amper twee minuten stond de 0-1 op het bord.

Gerniers bediende Emily White met een heerlijke pass en die werkte perfect af. Eerste kans, eerste doelpunt. “Ik heb zo vaak op dit soort fases getraind”, vertelde de 18-jarige dochter van Belgische ouders. “Mijn eerste EK-doelpunt ooit meteen een heel belangrijke. Ik ben zo blij.” Het temperde de sfeer op de halfvolle tribunes van het Sparkassen Park. Ook omdat de Red Panthers nadien de match helemaal op slot gooiden. Net als in hun drie poulewedstrijden stond de Belgische defensieve organisatie als een huis. In de veertig minuten die volgden creëerden de Duitsers amper één goeie kans op strafcorner. Onbegrijpelijk gemist door Stapenhorst op enkele centimeters van de doellijn.

LEES OOK. Nederlandse hockeyvrouwen hakken Engeland in de pan en bereiken als eerste finale EK hockey

© BELGA

“Verdedigend hebben we een wereldpartij gespeeld”, vond Barbara Nelen. “Vooral de eerst drie kwarts waren supergoed en hadden we eigenlijk zelf een paar goals moeten scoren. In het laatste kwart kregen we het moeilijker.” In dat slotkwartier speelde Duitsland alles-of-niks en was het voor de Panthers buigen of barsten. Sterspeelster Stapenhorst - weer zij - knalde op de paal en doelvrouw Sotgiu pakte uit met twee knappe saves, de laatste in de absolute slotseconden. “Ik zag dat shot vertrekken en dacht ‘oh nee, niet opnieuw’. Maar toen kwam die wereldsave. Ik was superblij”, zegt Nelen. “Ja, ik heb stress gehad in dat laatste kwart”, geeft Alix Gerniers toe. “Maar ik ben er van overtuigd dat we ook de shoot-outs zouden gewonnen hebben. We hebben de nummer vier van de wereld naar huis gespeeld.”

In de finale staan de Red Panthers zaterdag tegenover Nederland, al minstens vijftien jaar de maat der dingen in het vrouwenhockey. Onze noorderburen wonnen de voorbije drie EK’s, WK’s en de Spelen van Tokio. In hun halve finale verkocht Oranje een pak rammel (7-0) aan Engeland. “Ja, op papier is Nederland beter. Maar ik denk oprecht dat we ze kunnen doen twijfelen”, reageerde Gerniers zelfverzekerd. “We gaan honderd procent voor de titel. Als zij dan denken dat ze eenvoudig van ons gaan winnen… so be it. Hollanders zijn een beetje arrogant, niet? Als ze daar gelukkig mee zijn, ben ik gelukkig voor hen. Ik ben héél trots dat wij lieve Belgen zijn.” In de verbale Derby der Lage Landen staat alvast 1-1.