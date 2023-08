Zeldzame geboorte: poema bevalt van albinowelpje in dierentuin

In een dierentuin Nicaragua heeft zich een uiterst zeldzame geboorte voorgedaan. Een poema is er bevallen van een albinowelpje. Het levert fantastisch mooie foto’s op.

Vier albinowelpjes van poema’s zijn er wereldwijd al geboren, zegt dierenarts Carlos Molina van de Thomas Belt Zoo in Juigalpa. En een maand geleden werd uitgerekend in zijn dierentuin het eerste albinowelpje geboren van een poema die in een dierentuin gevangen zit.

De geboorte is uitzonderlijk, maar het welpje - gezegend met een schattig roos neusje - stelt het goed. De kleine poema eet goed en is gezond, al benadrukt Molina bij Reuters dat de albinowelpjes erg kwetsbaar zijn en dat nog veel bijkomende zorg nodig zal zijn. Onder meer om het dier te behoeden voor te grote blootstelling aan de zon.

Het welpje heeft twee broertjes of zusjes, die wel kleur hebben, maar ze worden alledrie apart gehouden van de moeder. Die verwarren de geur van pasgeborenen soms met die van mensen, en durven dan aanvallen. Ook de vader zit apart opgesloten, want mannelijke poema’s doden hun jongeren wel vaker.

Zodra de katten drie maanden oud zijn, zullen ze aan het grote publiek getoond worden. Elk jaar komen 50.000 tot 60.000 bezoekers naar de zoo, al lijkt de kans groot dat het er dit jaar door het albinowelpje heel wat meer zullen zijn.

