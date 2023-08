Luca Brecel krijgt goed nieuws uit Frankfurt: zijn WK-keu is terecht

Luca Brecel plaatste zich donderdag tegen Robbie Williams (5-4) voor de achtste finales van de European Masters in Nürnberg. Enkele uren na de wedstrijd krijg hij nog meer goed nieuws vanuit de luchthaven van Frankfurt. Zijn keu, die vorige week verloren ging bij een vlucht uit Seattle, is terecht. Het was donderdagavond nog niet duidelijk of Brecel vrijdag (11u) zijn keu al kan gebruiken in de achtste finales tegen Barry Hawkins. Mentaal zal het sowieso een opkikker zijn voor Brecel, die met de keu begin mei de wereldtitel pakte in Sheffield. (mg)