Dieter Reynders is de nieuwste aanwinst van Dessel Sport: “Ik heb hier wel al mijn hele voorbereiding gedaan”

Dieter Reynders (links) kwam over van Olympic Charleroi. “En ik woon zelf in Ham. Je wil niet weten hoeveel tijd ik uitspaar op de weg.” — © Mpics

De Beker van België dat is … wedstrijden die een lange voorgeschiedenis hebben tussen twee ploegen die al lang niet meer tegenover elkaar hebben gestaan. Wist je bijvoorbeeld dat Tongeren en Dessel respectievelijk de nummers 1 en 3 zijn uit derde klasse A in het seizoen 1970-1971? “Is dat echt zo? Dat had ik nog nooit gehoord”, aldus Dieter Reynders, de nieuwste transfer van Dessel Sport.

“Persoonlijk ken ik de tegenstander ook nog niet zo goed, al zijn er wel jongens die een aantal spelers kennen van vroeger”, zegt Reynders. “We onderschatten hen zeker niet. We hebben hun vorige match gezien en weet maar zeker dat we op onze hoede zijn.”

Niet nagelnieuw

In tegenstelling tot de match tegen Wetteren zal Dessel Sport meteen bij de les moeten zijn. “Inderdaad, dertig minuten in onze wedstrijd komen is uit den boze tegen Tongeren. Gelukkig hebben we dat tegen Wetteren nog kunnen rechtzetten. De eerste match met inzet, zeker?”

Want ook al raakte het nieuws deze week pas bekend dat Reynders bij Dessel Sport tekende, hij heeft zeker al strepen verdiend bij groen-wit. “Ik heb zowat de hele voorbereiding hier al meegedaan. Dus ik ben blij dat ik hier nu voor echt kan meedraaien.”

Interviews in het Nederlands

En dat heeft meer dan één reden. Vorig seizoen was Reynders nog actief bij Olympic Charleroi. “En ik ben zelf afkomstig uit Ham. Je wil niet weten hoeveel tijd ik uitspaar op de weg. Ik denk dat ik nog nooit zo’n korte verplaatsing naar de club heb moeten maken. En ik ben echt blij dat ik eindelijk interviews in het Nederlands kan doen. Dit is echt zoveel eenvoudiger, bevrijdend.”

Vrijdagmatch

Bekerwedstrijden staan steevast op zondag ingepland, maar Dessel Sport kan vrijdagavond al aan de bak. “En dat heeft twee redenen”, valt coach Bart Janssens in. “In eerste instantie wilden we op zaterdag spelen, maar morgen is het Dessel Swingt, waardoor we veel mensen zouden missen.”

“Als we het op zondag lieten staan, was het te kort dag voor de start van de competitie op woensdag. Gelukkig zag onze tegenstander het zitten om al op vrijdag te spelen”, besluit de T1.