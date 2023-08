Peter Sagan rijdt zijn laatste wedstrijd op Belgische bodem in … Wetteren: “Nadien wil hij een feestje bouwen”

Het kermiscriterium in Wetteren is met zijn zeventiende editie al een echte klassieker. En dat de renners niet achter elkaar, maar achter derny’s (brommers-gangmakers) rijden, spreekt nog meer tot de verbeelding. De organisatoren strikken ook elke keer grote namen. Zo reden Tourwinnaar Bradley Wiggins, Mark Cavendish, Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert ooit al door de Wetterse straten.

Peter Sagan. — © AFP

En de organisatoren maken hun reputatie opnieuw waar. Niemand minder dan Peter Sagan, drievoudig wereldkampioen en zevenvoudig groenetruiwinnaar in de Ronde van Frankrijk, rijdt op maandag 4 september mee. “We hebben onze connecties aangesproken om Peter naar Wetteren te halen”, vertelt medeorganisator Olivier Van Alboom.

“Oud-renner Laurens De Vreese, die in ons bestuur zit, kent Peter via zijn soigneur, en de beste vriend van Sagan, Oscar Gatto, reed ooit al in Wetteren mee. Hij heeft zich hier enorm geamuseerd, en hij heeft gezien dat alles piekfijn georganiseerd is. We mogen zeggen dat het dernycriterium in Wetteren een van de best georganiseerde criteriums in België is.” (Lees verder onder de foto)

Ook olympisch kampioen Greg Van Avermaet (naast Sven Nys) reed al door de Wetterse straten. — © lvi

Wielerclub Wetthra betaalt de vlucht en het treinticket van de Slovaakse wielerkampioen, die zelf aankondigt “een feestje te zullen bouwen” in de viptent aan het station. Oscar Gatto komt speciaal vanuit zijn woonplaats Monaco met de fiets naar Wetteren, om te komen kijken. “Als ik alleen een criterium zou organiseren met maar de helft aan renners en gangmakers, dan stop ik ermee”, aldus Van Alboom. “Je moet kwaliteit leveren.”

Naast Peter Sagan verschijnen achter de ronkende brommers ook andere ronkende namen. Zo is ook Jordi Meeus erbij, de man die vorige maand de prestigieuze Tourrit met aankomst op de Champs-Elysées won.

Zijn eveneens van de partij: de Deen Louis Bendixen, de jonge Belg Ayco Bastiaens, Luca Van Boven uit Sint-Lievens-Houtem, Laurens Huys, toppistier Jules Hesters, sprintbom Timothy Dupont van de Wetterse ploeg Tarteletto-Isorex, de Laarnse Wetteraar Lindsay De Vylder, en Jonas Gregaard, die zich in de afgelopen Tour meermaals in de aanval toonde. (Lees verder onder de foto)

Oliver Naesen, de winnaar van 2017, is er opnieuw bij. — © lvi

Net als Parijs-Tours-winnaar Jelle Wallays, Bert Van Lerberghe, Frederik Frison, Jasper De Buyst, en de ex-Belgisch kampioenen Dries De Bondt en Oliver Naesen, die het dernycriterium won in 2017. En uiteraard kon ook Wetteraar Michael Vanthourenhout, de Belgische en Europese kampioen veldrijden, niet ontbreken.

De organisatoren leveren dus weer een huzarenstukje af, ondanks vele andere wielerwedstrijden, én financieel moeilijke tijden. “De inflatie zorgt voor hogere startgelden”, zegt Van Alboom. “De hele organisatie zal 15 procent duurder zijn.” Opvallend: het Wetterse wielerfeest blijft na al die jaren nog steeds gratis voor het publiek. “De gemeente Wetteren, die ons subsidieert, staat daarop.”

Door de werken aan de Zuidlaan loopt het parcours dit jaar via de stationsparking, Felix Beernaertsplein, Moerstraat, omhoog langs de ‘Benedenstraat’ naar de Markt en via de Kerkstraat en de Jozef Buyssestraat naar de Jan Broeckaertlaan. De aankomst ligt op het Stationsplein.

Normaal gesproken verwachten de organisatoren tot tienduizend bezoekers. “Maar nu Peter Sagan komt, zal Wetteren te klein zijn.”

Info: www.dernyfestival.be