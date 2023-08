Wie zijn de sterren van het WK basketbal? Een Franse corona-rebel, halve Belg bij Montenegro en een nieuw Spaans broederpaar

Verlengt Spanje zijn titel op het WK basketbal (van 25 augustus tot 10 september in Indonesië, Filipijnen en Japan)? Of is het voor de Verenigde Staten of Frankrijk? Het zal vooral van de vedetten afhangen. Giannis “Greek Freak” Antetokounmpo, Nikola Jokic, LeBron James, Kevin Durant of de jonge en 2m26 grote Victor Wembanyama (2m26) ontbreken op het tornooi, maar wie zijn dan wel de grote sterren van dit WK?