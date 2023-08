Jérémy Doku versiert droomtransfer naar City: “Kijk er enorm naar uit om met Guardiola te werken”

Jérémy Doku heeft zijn droomtransfer naar Manchester City beet. De Engelse grootmacht neemt de aalvlugge dribbelkont over van het Franse Stade Rennes, zo lieten beide clubs donderdag weten via de officiële kanalen. In een eerste reactie zegt de Rode Duivel zeer blij te zijn met zijn transfer en hij kijkt ernaar uit om met trainer Pep Guardiola samen te werken.

“Dit is een geweldige dag voor mij, zowel persoonlijk als professioneel,” reageerde de 21-jarige Belg. “Manchester City is het beste team ter wereld, dus om bij hen te komen is iets heel speciaal voor mij en mijn familie. Ik ben een jonge speler die nog veel moet leren en verbeteren. Door met Guardiola, zijn staf en zijn topspelers samen te werken, zal ik een veel betere speler worden. Daar ben ik zeker van.”

Doku zette zijn krabbel onder een vijfjarige overeenkomst bij de regerende landskampioen en Champions League-houder en wordt er ploegmaat van Kevin De Bruyne. “Het was geweldig om City vorig seizoen bezig te zien. De treble winnen is het allermoeilijkste in het voetbal en het is gelukt. Je kunt je niet voorstellen hoe spannend het is om bij dit team te komen. Ik kan niet wachten om te beginnen. Hopelijk kan ik de fans blij maken.”

“Jérémy is een jonge energieke speler en ik ben zo blij dat hij zich bij ons voegt”, reageerde sportief directeur Txiki Begiristain. “Qua intrinsieke eigenschappen heeft hij alles wat een vleugelspeler nodig heeft. Hij is razendsnel en kan enorm goed zijn man uitschakelen. Ik geloof echt dat hij zich door de samenwerking met Pep en de technische staf hier bij City zal ontwikkelen tot een aanvallend talent van wereldklasse.”