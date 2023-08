Meisje (12) voor ogen van vriendinnetjes aangereden en weggebracht met MUG-heli: “Gelukkig stelt ze het goed”

In de Parkstraat in het centrum van Beernem werd een 12-jarig meisje donderdag rond 17 uur aangereden door een auto. Dat gebeurde toen het kind bij het oversteken van de weg een inschattingsfout maakte en niet goed op het verkeer lette. Een 85-jarige bestuurder kon haar niet meer ontwijken en reed haar voor de ogen van haar vriendinnetjes aan. “Op het eerste gezicht vallen haar verwondingen gelukkig mee”, zegt de politie.

Het meisje werd aangereden door een wagen. — © jhm

Het verkeersongeval gebeurde donderdag rond 17 uur ter hoogte van een dagbladhandelaar. Vier tienermeisjes maakten er aanstalten om de weg over te steken, maar dat gebeurde niet ter hoogte van het zebrapad. Volgens de meisjes hadden ze wel degelijk eerst gekeken naar het verkeer uit beide richtingen. Het 12-jarig meisje stak over, maar het is onduidelijk of haar vriendinnetjes de auto alsnog opmerkten en halt hielden of eveneens overstaken. In ieder geval werd enkel het 12-jarig meisje op de weg geraakt door een auto.

Met hoofd tegen voorruit

“Volgens de vaststellingen van onze ploeg ter plaatse kon een 85-jarige man uit Wingene het meisje tijdens het oversteken niet meer ontwijken”, zegt Lien Vermeersch van politiezone Het Houtsche. “Het meisje werd geraakt door de passerende auto en kwam met haar hoofd tegen de voorruit terecht en viel daarna op de grond. Naast de politie kwamen ook een ziekenwagen en de MUG-heli ter plaatse. Het meisje kreeg verzorging ter plaatse en werd daarna met de MUG-heli naar het ziekenhuis overgebracht. Ze bleef de hele tijd bij bewustzijn en haar verwondingen vallen mee.” De politie bevestigt dat het meisje wellicht een inschattingsfout maakte toen ze overstak en dat niet op een zebrapad deed. (lees verder onder de foto’s)

Het meisje werd met de MUG-heli naar het ziekenhuis gebracht. — © jhm

Hersenschudding

Het meisje zou naast een flinke buil en wat verwondingen aan het gezicht en de armen een hersenschudding hebben opgelopen. Vanwege de impact werd de MUG-heli ter plaatse gestuurd. Die kon landen op een grasveldje in de buurt. Door het incident ontstond wel flinke verkeershinder. De Parkstraat werd even volledig afgesloten, wat leidde tot lange files vanaf de snelweg. Daarna kon het verkeer beurtelings passeren, al ging de weg nog even dicht om de helikopter in alle veiligheid te laten opstijgen. Het bejaarde paar uit Wingene dat in de auto zat, mocht vertrekken. De man legde een negatieve ademtest af.