Prigozjin is niet de eerste dode waarbij in de richting van Poetin gekeken wordt: zij gingen hem voor

Nu met Jevgeni Prigozjin opnieuw een uitgesproken Kremlin- en Vladimir Poetin-criticus om het leven gekomen is, en zeker omdat de manier waarop dat gebeurde erg verdacht is, wordt andermaal in de richting van de Russische president gekeken. Zoals dat de voorbije jaren al zo vaak het geval is geweest. De lijst met tegenstanders en critici die om het leven zijn gekomen en van wie de dood nog niet opgehelderd is, wordt stilaan lang.