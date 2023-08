Nederlandse hockeyvrouwen hakken Engeland in de pan en bereiken als eerste finale EK hockey

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich donderdag als eerste geplaatst voor de finale op het EK in het Duitse Mönchengladbach. Oranje versloeg in de halve finales Engeland met 7-0.

Yibbi Jansen had een belangrijk aandeel in de zege. Opvallend: ze maakte in het begin van de tweede helft pas de eerste bevrijdende treffer vanuit een strafcorner. Daarna was ze nog twee keer trefzeker vanuit een strafcorner. Ook Frédérique Matla scoorde twee keer. De andere doelpunten kwamen op naam van Pien Dicke en Marijn Veen.

In de andere halve finale, voorzien voor later vandaag/donderdag (20 uur), bekampen de Red Panthers Duitsland. De Belgische hockeyvrouwen sloten de groepsfase, na ruime zeges tegen Italië (6-0) en Spanje (5-0) en een nederlaag tegen Nederland (0-2), af op de tweede plaats in de groep, achter een foutloos Oranje. Duitsland was met het perfecte rapport van negen punten uit drie duels de primus in de andere groep, voor runner-up Engeland.