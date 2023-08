Thomas Claes (19) is goed bezig om in zijn veertiende seizoen bij KRC Genk uit te groeien tot dé patron op het middenveld bij Jong Genk. “Ik voel mij hier thuis”, lacht de minzame Bilzenaar die na zijn idool Bryan Heynen (21 seizoenen) en Luca Oyen (15 seizoenen) de speler met de langste staat van dienst is bij blauw-wit.