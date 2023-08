In de Lidostraat in Leopoldsburg is donderdagmiddag een incident geweest waarbij slagen vielen. Politie Kempenland is op zoek naar getuigen van deze slagen en verwondingen. De feiten gebeurden donderdag rond 11.30 uur.

Getuigen kunnen contact opnemen op het nummer 011/399.299 of pz.kempenland@police.belgium.eu